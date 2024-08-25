Появились подробности о жизни предполагаемой спутницы Дурова

Shot: спутница Дурова Вавилова до переезда в Дубай жила в Чертаново в Москве

24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова, которая, предположительно, сопровождала российского предпринимателя и программиста Павла Дурова во Францию, до переезда в Дубай жила в московском районе Чертаново. Такие подробности личной жизни девушки появились в Telegram-канале Shot.

По информации авторов канала, мать девушки была предпринимательницей и владела магазином детской одежды. Уточняется также, что Вавилова демонстрировала продаваемые родительницей вещи на в фотосессиях. В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке.

За последние несколько лет девушка была в Казахстане и Кыргызстане в те же даты, что и Павел Дуров. Однако основатель Telegram в ее соцсетях замечен не был.

Ранее родственники Вавиловой сообщили, что с 24 августа девушка перестала выходить на связь. В последний раз девушка созванивалась с матерью два дня назад.