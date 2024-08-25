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18:19, 25 августа 2024Мир

Родственники возможной спутницы Дурова в Париже заявили о ее исчезновении

Baza: спутница Дурова в Париже Юлия Вавилова перестала выходить на связь

Фото: Telegram-канал Baza

Родственники спутницы создателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже Юлии Вавиловой сообщили о ее исчезновении. О том, что девушка перестала выходить на связь после задержания бизнесмена, сообщило издание Baza.

Известно, что с матерью Вавилова разговаривала два дня назад, а сегодня уже перестала отвечать на звонки. Отец девушки общался с ней 2 августа, в ее день рождения. Мужчина подтвердил, что она планировала посетить Францию.

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О том, что предполагаемой спутницей Дурова в Париже может быть стримерша и криптокоуч Юлия Вавилова, стало известно 25 августа. Отмечалось, что девушка сопровождала бизнесмена на протяжении всей его поездки от Казахстана до Азербайджана.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, его обвиняют в нежелании сотрудничать с правительством страны. По местным законам миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы.

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      Вера Владзиевская
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