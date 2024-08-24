TF1: французские следователи поместили Дурова под стражу

Французские следователи поместили Павла Дурова под стражу. Об этом сообщает телеканал TF1.

Ранее поступила информация, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как уточняют французские СМИ, предпринимателя задержали вечером в субботу, 24 августа, при сходе с частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.

Также появились данные, что Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых Францией лиц. Утверждается, что запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Телеканал TF1 также информирует, что ордер на арест был выписан что из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. Это делает предпринимателя соучастником незаконного оборота наркотиков, и прочих тяжких преступлений.

Теперь основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы. Как информирует телеканал, в скором времени Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции.