Дурова взяли под судебный надзор и запретили ему покидать Францию

Прокуратура Парижа: главе Telegram Дурову назначили залог в пять миллионов евро

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Прокуратура обвиняет предпринимателя в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.