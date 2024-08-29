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12:34, 29 августа 2024Ценности

Спутницу Дурова заподозрили в работе на «Моссад»

Спутницу Дурова Юлию Вавилову заподозрили в работе на «Моссад»

Фото: Albert Gea / Reuters

Спутницу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлию Вавилову заподозрили в работе на израильскую разведку «Моссад». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По данным издания, у пользователей сети сложилась версия, что криптокоуч Вавилова намеренно отмечала геолокацию во время путешествий с Дуровым, чтобы его могли отследить сотрудники правоохранительных органов Франции. Помимо этого, появилась теория, что женщина является агентом «Моссада», и ее задачей было сдать Дурова французским спецслужбам.

Ранее в августе была раскрыта судьба телохранителя и спутницы Дурова. Отмечалось, что охранника и ассистентку предпринимателя, прибывших вместе с ним на частном джете в Париж, допросили и отпустили.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, а затем поместили под стражу. По данным СМИ, ордер на арест выписали по причине того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. Теперь основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

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      Екатерина Ештокина
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