Раскрыта судьба телохранителя и спутницы Дурова

Le Figaro: телохранителя и спутницу Дурова отпустили после допроса

Телохранителя и спутницу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова отпустили. Об этом пишет Le Figaro.

При этом отмечается, что охранника и ассистентку предпринимателя, прибывших вместе с ним на частном джете в Париж, перед этим допросили.

Предположительно, спутницей Дурова оказалась криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки утверждали, что она перестала выходить на связь.

24-летняя Вавилова до переезда в Дубай жила в московском районе Чертаново. За последние несколько лет девушка была в Казахстане и Кыргызстане в те же даты, что и Павел Дуров.

Ранее прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей. Предприниматель останется под арестом до 28 августа. Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью.