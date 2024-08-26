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07:34, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

После ареста Дурова во Франции пропала его подруга Юлия Вавилова
Юлия Вавилова

Юлия Вавилова. Фото: Telegram-канал Baza

Родственники подруги основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуча Юлии Вавиловой, которая, предположительно, была с ним при задержании во Франции, сообщили об ее исчезновении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как отметили близкие девушки, два дня назад Вавилова разговаривала с матерью, а 25 августа перестала отвечать на звонки. Отец связывался с ней 2 августа, в день ее рождения. Он рассказал, что девушка планировала посетить Францию.

Ранее стало известно, что 24-летняя Вавилова до переезда в Дубай жила в московском районе Чертаново. За последние несколько лет девушка была в Казахстане и Кыргызстане в те же даты, что и Павел Дуров. Однако основатель Telegram в ее соцсетях замечен не был.

Об аресте Дурова в аэропорту Ле Бурже сообщалось вечером 24 августа. Российского бизнесмена обвиняют в нежелании сотрудничать с правительством Франции. По местным законам миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы.

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      Марина Совина
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