Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

После ареста Дурова во Франции пропала его подруга Юлия Вавилова

Родственники подруги основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуча Юлии Вавиловой, которая, предположительно, была с ним при задержании во Франции, сообщили об ее исчезновении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как отметили близкие девушки, два дня назад Вавилова разговаривала с матерью, а 25 августа перестала отвечать на звонки. Отец связывался с ней 2 августа, в день ее рождения. Он рассказал, что девушка планировала посетить Францию.

Ранее стало известно, что 24-летняя Вавилова до переезда в Дубай жила в московском районе Чертаново. За последние несколько лет девушка была в Казахстане и Кыргызстане в те же даты, что и Павел Дуров. Однако основатель Telegram в ее соцсетях замечен не был.

Об аресте Дурова в аэропорту Ле Бурже сообщалось вечером 24 августа. Российского бизнесмена обвиняют в нежелании сотрудничать с правительством Франции. По местным законам миллиардеру грозит до 20 лет тюрьмы.