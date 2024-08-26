Дурову продлили срок содержания под стражей

Прокуратура Франции продлила срок содержания Дурова под стражей

Прокуратура Франции продлила срок содержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражей. Об этом пишет Le Figaro.

Предприниматель останется под арестом до среды, 28 августа. Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью. Среди прочего, ему инкриминируют «отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания».

Всего бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Расследование ведут Центр по борьбе с цифровой преступностью и Национальное управление по борьбе с мошенничеством.