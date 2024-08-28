Павла Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

Прокуратура Парижа обвинила создателя Telegram Павла Дурова в распространении детского порно и обороте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении прокуратуры Парижа уточняется, что Дурову предъявили обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.