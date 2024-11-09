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17:19, 9 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Павла Дурова показала свой досуг в Дубае

Возлюбленная Дурова Юлия Вавилова провела день в кафе и спортзале в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала на видео свой досуг во время нахождения в Дубае. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка продемонстрировала, как проходит ее день. Так, вначале она посвятила время уходу за собой, уложив накрученные на бигуди локоны. Затем избранница предпринимателя отправилась в спортзал на автомобиле, где занималась на тренажерах в белом бра-топе и облегающих мини-шортах.

Впоследствии она встретилась в кафе с подругами, прокатилась на машине и посетила караоке. Ролик россиянка завершила кадрами, на которых играет в теннис.

В октябре Юлия Вавилова спровоцировала слухи о свадьбе с Павлом Дуровым. Также она рассказала, что потеряла ребенка после задержания во Франции.

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