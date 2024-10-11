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15:03, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Павла Дурова и его возлюбленную заподозрили в тайной свадьбе

Возлюбленная Дурова опубликовала фото с ним и спровоцировала слухи о свадьбе

Фото: Telegram-канал Vavia’s

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова спровоцировала слухи о свадьбе с бизнесменом. Фото с ним она опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимке Дуров и Вавилова стоят вместе на балконе на фоне вечернего города. Возлюбленная медиаменеджера одета в белое платье. В нижнем правом углу можно увидеть белые цветы. «10.10.2024», — подписала девушка публикацию.

«Поженились?», «Почему она, а не я?», «Поздравляю вас, самые лучшие», «Здорово, что с тобой Паша стал более открытым», «А торт на свадьбу выкупать будете?» — написали пользователи в комментариях, заподозрившие пару в тайной свадьбе.

Ни Дуров, ни Вавилова не прокомментировали слухи о свадьбе.

Ранее Вавилова рассказала, что потеряла ребенка после задержания Дурова во Франции. Сам медиаменеджер заявил, что девушка подверглась травле в сети.

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