Девушка Дурова потеряла ребенка после задержания во Франции

Девушка Павла Дурова, задержанная с ним во Франции, потеряла ребенка

Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова, которая была задержана вместе с ним во Франции, потеряла ребенка. Об этом сама девушка заявила в своем личном блоге в Telegram.

«Врач объявил, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать ту боль! Мы успели так привыкнуть к этой мысли, была 10-я неделя. Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со стольким сразу», — поделилась 24-летняя Юлия.

Сам Дуров также прокомментировал эту ситуацию, намекнув на то, что причиной трагедии стал стресс из-за задержания.

«Юлия держалась очень сильной. Но, в отличие от меня, она не создана для войны. Ее молчание провоцировало больше спекуляций. Кибербуллинг в отношении нее достигал максимума», — заявил Павел.

Ранее сообщалось, что бывший судья ЕСПЧ считает произошедшее с Дуровым заказом.