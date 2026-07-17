Российские Ил-38Н поискали подлодки

ТОФ: Противолодочные самолеты Ил-38Н отработали поиск и уничтожение подлодок

Экипажи противолодочных самолетов средней дальности Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали поиск и уничтожение субмарин условного противника на учениях. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Летно-тактическое учение провели в смешанном авиаполке морской авиации на Камчатке. Ил-38Н выполнили полеты над акваторией Авачинского залива. «В рамках мероприятия отрабатывались навыки поиска подводных лодок условного противника с использованием современных гидроакустических систем самолетов», — говорится в сообщении. Экипажи выполнили бомбометание, условно уничтожив подводные цели.

Также на учениях задействовали вертолеты Ка-27 и Ка-29. В частности, Ка-27ПЛ отработал элементы посадки на палубу корабля, а Ка-29 применил пушки ГШ-23Л и пулеметы для уничтожения условных диверсантов.

Ранее в июле стало известно, что Минобороны России передали партию истребителей поколения 4++ Су-30СМ2 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.