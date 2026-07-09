Минобороны России передали Су-30СМ2 и Су-34

ОАК передала Минобороны России истребители Су-30СМ2 и бомбардировщики Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России истребители поколения 4++ Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом ОАК сообщила в Telegram.

Самолеты отправились к местам несения службы после прохождения цикла наземных и летных заводских испытаний.

Летчик Су-30СМ2 подчеркнул, что истребитель является одним из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Двухместный самолет стоит на вооружении Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота России.

ОАК отметила, что модернизированный Су-30 несет мощную радиолокационную станцию, которая превосходит аппаратуру самолетов прошлых модификаций. Су-30СМ2 может обнаруживать и поражать наземные, морские и воздушные цели, не заходя в зону действия противовоздушной обороны противника.

В феврале издание Army Recognition писало, что российские Су-30СМ2, которые пролетали у границ НАТО с вооружением класса «воздух — земля», испугали западных обозревателей. Самолеты несли бомбы и ракеты Х-31.