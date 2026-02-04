Реклама

Наука и техника
16:16, 4 февраля 2026Наука и техника

На Западе испугались российского Су-30СМ2 возле границ НАТО

Army Recognition: У границ НАТО полетали российские Су-30СМ2 с ракетами Х-31
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ2, которые полетали у границ НАТО с вооружением класса «воздух-земля», испугали западных обозревателей. Об этом пишет Army Recognition.

Издание обратило внимание на фотографии Су-30СМ2, на перехват которых поднимались испанские EF-18M из состава 15-го авиакрыла. Это соединение базируется на авиабазе Шяуляй в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Отмечается, что EF-18M задействовали для идентификации российских самолетов, которые летели в международном воздушном пространстве.

Один из Су-30СМ2 нес кассетные бомбы РБК-500 и две управляемые ракеты Х-31. По словам автора, российские самолеты с таким набором вооружения редко замечали у воздушного пространства НАТО. Ракеты и бомбы дают самолету возможность реализовать несколько сценариев в случае возможной эскалации.

«Пара ракет Х-31А позволит самолету имитировать или наносить удары по надводным боевым кораблям или ценным вспомогательным силам в центральной части Балтийского моря, используя современный радар Су-30СМ2 и каналы передачи данных для наведения ракет», — говорится в публикации.

В материале добавили, что бомбы РБК-500 позволяют поражать командные пункты, объекты материально-технического обеспечения и скопления техники.

В ноябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-30СМ2, которые являются одними из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России, в ходе СВО уничтожили сотни целей, включая комплексы Patriot.

