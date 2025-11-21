«Ростех»: Российские Су-30СМ2 уничтожили сотни целей, включая украинские Patriot

Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 являются одними из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России, заявил летчик Су-30СМ2. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Как стало известно из пресс-релиза компании, истребители Су-30СМ2 подтвердили свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО), «на их счету — сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки Patriot».

Также в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей Су-30СМ2.

Ранее в публикации издания Army Recognition заметили, что истребители Су-30МК2 Военно-воздушных сил Венесуэлы, вооруженные противокорабельными ракетами Х-31, могут стать надежным сдерживающим фактором на фоне растущего военного присутствия США у побережья страны.