Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:31, 1 ноября 2025Наука и техника

На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

Army Recognition: Истребители Су-30МК2 с Х-31 — надежный сдерживающий фактор
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Comando Sur de Estados Unidos / Departamento de Defensa / AP

Истребители Су-30МК2 Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы, вооруженные противокорабельными ракетами Х-31, могут стать надежным сдерживающим фактором на фоне растущего военного присутствия США у побережья страны. Важность самолетов российского производства оценили в публикации Army Recognition.

Венесуэльские ВВС опубликовали кадры, демонстрирующие вооруженные ракетами Су-30МК2, которые совершают полеты над Карибским морем.

«Венесуэла не только демонстрирует, что ее парк Су-30 остается боеспособным и должным образом вооруженным, но и сигнализирует, что любая надводная группа ВМС США, действующая вблизи ее побережья, должна учитывать реальную угрозу нанесения удара», — говорится в материале.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Как пишет издание, скорость и маневренность Х-31 делает ее особенно подходящей для ударов по целям у побережья.

В сентябре стало известно, что венесуэльская армия начала размещать зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» в Каракасе и его окрестностях. Эти системы могут сбивать самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Убытки КамАЗа взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости