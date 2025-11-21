Наука и техника
09:30, 21 ноября 2025

Армия России получила новую партию Су-30СМ2

ОАК передала армии новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России новую партию истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщает «Ростех».

Представители ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», заявили, что армия России получила новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. В сообщении говорится, что боевые машины получили новую радиолокационную станцию (РЛС), с которой экипаж Су-30СМ2 может «видеть» дальше и точнее. «Передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника», — подчеркнули в ОАК.

В «Ростехе» заметили, что Су-30СМ2 имеют отличные летно-технические характеристики и широкую номенклатуру самого актуального авиавооружения. Также самолеты подтвердили свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО).

В сообщении говорится, что ОАК ведет работы по дальнейшему совершенствованию этих и других боевых самолетов. «Темпы производства машин наращиваются», — заключили представители ОАК.

В конце ноября стало известно, что сертификация нового российского самолета Ил-114-300 может завершиться в первом квартале 2026 года. Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114.

