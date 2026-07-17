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15:23, 17 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»

Синоптик Макарова: В выходные в Москву придет похожая на условия в пустыне погода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В предстоящие выходные, 17 и 18 июля, в Москву придет 30-градусная жара. Погода будет похожей на условия в пустыне, предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает «Интерфакс».

Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров могут показать до плюс 30 градусов Цельсия. При этом воздух будет очень сухим.

«Происходит это потому, что воздух сухой, поэтому у нас быстро меняется температура. Воздух сухой, теплоемкость у него небольшая по сравнению с влажным воздухом. И поэтому у нас будет как в пустыне», — пояснила Макарова.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные воздух не прогреется выше отметки в плюс 28 градусов. И добавил, что в ночь на 18 июля в столице будет достаточно прохладно. При этом со вторника, 21 июля, в регион придет новая волна ливней.

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