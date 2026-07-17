Москвичам предсказали погоду в выходные

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве ожидается 28-градусная жара

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, в Москве ожидается жара до плюс 28 градусов. Такую погоду в предстоящие выходные предсказал жителям столицы глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

В ночь на 18 июля в столице будет достаточно прохладно, но на фоне антициклона днем придет потепление — столбики термометров покажут плюс 23-25 градусов Цельсия. В воскресенье, 19 июля, потеплеет еще сильнее — до плюс 26-28 градусов.

В понедельник, 20 июля, сохранится солнечная погода, но со вторника на столичный регион обрушатся ливни, предупредил синоптик.

Ранее Шувалов спрогнозировал, что в выходные сильные ливни обрушатся на Урал — выпадет до половины месячной нормы осадков. Улучшение наступит со вторника, когда дожди прекратятся, а температура начнет расти.

