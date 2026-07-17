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15:19, 17 июля 2026Россия

Слуцкий призвал коммунистов покаяться за убийство царской семьи

Слуцкий: Коммунисты должны покаяться за убийство царской семьи
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: public domain

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал расстрел семьи императора Николая II ритуальным уничтожением России. В ночь с 16 на 17 июля политик принял участие в мероприятиях «Царских дней» в Екатеринбурге, стало известно «Ленте.ру».

Мероприятия в честь царской семьи проходят в Екатеринбурге более 20 лет. Центральным событием стала ночная Божественная литургия в память Святых царственных страстотерпцев. После литургии Слуцкий присоединился к традиционному крестному ходу.

Слуцкий отметил, что расстрел семьи царя и его близких — не просто акт политической расправы, а ритуальное уничтожение отечественной истории. Вместе с Романовыми большевики расстреливали традиции, веру и национальный код, подчеркнул политик. Он убежден, что коммунисты должны покаяться за грехи политических предшественников, за убийство царской семьи, гонения на православных и разрушение храмов и святынь.

Глава ЛДПР подчеркнул, что без исторической памяти у нации нет будущего.

В период с 11 по 21 июля в уральской столице проходит XXV Международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Мероприятие приурочено к трагической дате — смерти святых Царственных Страстотерпцев, семьи императора Николая II, с которыми расправились в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.

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