19:46, 8 ноября 2025

Опубликованы кадры крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

Опубликованы кадры крушения вертолета Ка-226 с сотрудниками КЭМЗ в Дагестане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

В сети появились кадры крушения российского многоцелевого вертолета Ка-226 в Дагестане. Их публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, как пилот пытался посадить воздушное судно на пирс, однако от удара у машины отвалилась хвостовая часть. Борт, скорее всего потерявший управление, кружил над водой еще некоторое время, а затем рухнул на дом.

Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали четверо сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) и бортмеханик воздушного судна.

Вечером 7 ноября Ка-226, следовавший рейсом из Кизляра в Избербаш, рухнул на нежилой частный дом в районе поселка Ачи-Су в Дагестане. По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

