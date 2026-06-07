Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались нанести удар по Ростовской области

В ночь на 7 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Подробности ночного налета раскрыл губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал чиновник. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и в дальнейшем будет уточняться. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Вечером 6 июня Минобороны России сообщило, что над территорией страны было ликвидировано 339 украинских беспилотников.