Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:39, 7 июня 2026Россия

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались нанести удар по Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 7 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. Подробности ночного налета раскрыл губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал чиновник. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и в дальнейшем будет уточняться. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Вечером 6 июня Минобороны России сообщило, что над территорией страны было ликвидировано 339 украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ убили группу сдавшихся в плен иностранных наемников

    В прокуратуре Москвы сообщили о схеме мошенников с видеозвонками

    Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

    В Африке начали строить газопровод для снижения зависимости ЕС от России

    В Европе заявили о нехватке политиков уровня де Голля

    Дмитриев оценил рекордно низкий рейтинг Мерца

    На Западе предупредили Европу о последствиях антироссийской военной риторики

    В США назвали следующую цель Запада после Украины

    В США сделали заявление о Зеленском после слов Путина об «Орешнике»

    США заявили о перехвате двух иранских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok