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06:25, 7 июня 2026Мир

В Европе заявили о нехватке политиков уровня де Голля

Евродепутат Картайзер: Европе не хватает смелых политиков уровня де Голля или Орбана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Современной Европе не хватает смелых политиков уровня Шарля де Голля или Виктора Орбана, способных вести самостоятельную политику по отношению к России. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

«Нет Шарля де Голля, нет людей, которые действительно выделяются из массы и которые скажут: я не хочу участвовать в этой политике, я хочу, чтобы у моей страны было другое отношение», — заявил евродепутат.

По его словам, дефицит политической смелости не позволяет Евросоюзу пересмотреть отношения с Россией.

Ранее сообщалось, что попытки Европейского союза вклиниться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине говорят о страхе Европы оказаться выдавленной из важных геополитических процессов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, поведение ЕС напоминает действия США ближе к концу Второй мировой войны.

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