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Бывший СССР
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07:00, 7 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Бывший президент соседней с Украиной страны назвал сроки окончания СВО

Додон: Следущие два года будут важными, поскольку СВО может остановиться в 2026 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что следующие полтора-два года в стране будут очень важными в контексте украинского кризиса и отношений с Россией, поскольку специальная военная операция (СВО) может остановиться уже в этом году. Об этом политик рассказал в интервью «Ленте.ру» в рамках ПМЭФ.

«Следующие полтора-два года в Молдове будут очень важными (...) война на Украине остановится, я надеюсь, может, в этом году
Владимир Владимирович [Путин] говорил, что готов. Но мы надеемся, что быстрее закончится», — подчеркнул политик.

По его словам, в постконфликтный период не будет места для президента Майи Санду и ее команды. Причина — Молдавии нужны люди во власти, которые готовы на диалог и с Евросоюзом, и с Россией и даже с Китаем и другими субъектами. В Кишинев придут во власть люди, которые, добавляет Додон, будут настроены на диалог.

Ранее Игорь Додон сказал, что Россия и Молдавия переживают самый сложный этап в дипломатических отношениях за 33 года. По его словам, причиной этого стал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность».

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