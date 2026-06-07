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07:26, 7 июня 2026Мир

Экс-советник Пентагона предрек Украине новые потери

Экс-советник Пентагона Пайн: Российские войска наращивают превосходство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России наращивают превосходство. В то же время в ВСУ заканчиваются люди, рассказал бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в эфире YouTube-канала.

«На сегодняшний день Россия обладает огромным военным превосходством — и не только по численности личного состава, но и по артиллерии, авиации, по всем направлениям. Вместе с тем наращивает преимущество в беспилотниках», — отметил он.

Экспрет также добавил, что Киев упустил шанс на более благополучный исход конфликта. По словам Пайна, стамбульское соглашение, которое так и не было подписано, было отличным предложением для Украины. По нему, Украина сохранила бы 93 процента своих международно признанных территорий. Сейчас же ситуация для нее только ухудшается.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины признают, что «курская авантюра» провалилась, и в ходе попытки захвата Курской области украинская армия потеряла наиболее боеспособные подразделения. По данным собеседника агентства, «курская авантюра» изменила отношение военнослужащих к президенту страны Владимиру Зеленскому и главкому Александру Сырскому.

До этого главком ВСУ Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация, а российские войска наступают по всей линии фронта.

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