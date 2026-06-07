В Африке начали строить Транссахарский газопровод для снижения зависимости ЕС от России

Нигерия, Нигер и Алжир приступили к строительству Транссахарского газопровода протяженностью 4128 километров для снижения зависимости Европейского союза (ЕС) от России. Об этом сообщает Business Insider Africa.

Отмечается, что газопровод сможет обеспечить Европе до 30 миллиардов кубических метров природного газа в год. Газопровод пройдет от города Варри на юге Нигерии, пересечет Нигер, дойдя до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, откуда газ будет поступать на средиземноморские экспортные терминалы и трубопроводы, которые обслуживают европейские рынки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.