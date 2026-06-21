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15:30, 21 июня 2026Россия

Появились подробности о поисках пропавшего в российском регионе вертолета

Поиски пропавшего в Приморье вертолета приостановили
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson приостановили. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), передает РИА Новости.

Уточняется, что поиски возобновят утром 22 июня. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

О пропаже воздушного судна в Тернейском районе Приморского края стало известно ранее 21 июня. На борту находились мужчина и женщина.

Сообщалось также о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух и более лиц.

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