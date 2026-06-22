В России оценили перспективы резкого снижения ключевой ставки к концу года

«Известия»: Центробанк не опустит ключевую ставку ниже 12,5 процента к концу 2026 года

До конца 2026 года руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности не станет резко менять денежно-кредитную политику (ДКП) и продолжит придерживаться жесткого курса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Эксперты сходятся во мнении, что совет директоров регулятора вряд ли сильно снизит ключевую ставку. К концу декабря планка, скорее всего, не опустится ниже 12,5 процента. Сейчас показатель держится на уровне 14,5 процента. Таким образом, во второй половине года ключевая ставка, по мнению участников рынка, в лучшем случае опустится на 2 процентных пункта.

Осторожности регулятора поспособствует прежде всего ожидаемый рост государственных расходов в ближайшие три года. Этот фактор является проинфляционным, что может потребовать от регулятора более высокой траектории ключевой ставки, несмотря на постепенное замедление темпов роста потребительских цен, которое фиксируется в настоящее время.

По итогам первых пяти месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета, согласно оценке Минфина, достиг 6,01 триллиона рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем план на весь год. В ЦБ назвали подобный фактор одним из главных препятствий для резкого смягчения ДКП.

