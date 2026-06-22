Стало известно о больших потерях ВСУ после комбинированного удара российских войск

РИА Новости: Бригада ВСУ несет большие потери в Черниговской области

Подразделения 3-го батальона 114-ой отдельной бригады (ОБр) территориальной обороны (ТерО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери в Черниговской области на севере страны. Об этом рассказали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й обр ТерО. В результате последнего комбинированного удара ВС РФ подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») и обычных пехотинцев», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные о потерях украинских войск появляются в открытых источниках, включая официальный аккаунт батальона в социальных сетях.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с потоком дезертиров из-за создания боевых групп из бойцов подразделений противовоздушной обороны. Решение связано с нехваткой личного состава для обороны Черниговской области.