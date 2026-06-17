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08:35, 17 июня 2026Бывший СССР

Одно решение командования ВСУ спровоцировало поток дезертиров

ВСУ столкнулись с дезертирством из-за нехватки сил под Черниговом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало формировать боевые группы из военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, решение спровоцировало поток дезертиров. Об этом сообщают в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», — рассказал источник.

Решение связано с нехваткой личного состава для обороны Черниговской области.

Ранее стало известно о бегстве около 480 тысяч бойцов ВСУ. Отмечается, что такие данные были опубликованы в украинских ресурсах по итогу 2025 года.

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