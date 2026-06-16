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17:23, 16 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о бегстве полумиллиона бойцов ВСУ

В российских силовых структурах заявили о бегстве почти полумиллиона бойцов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Около 480 тысяч бойцов самовольно покинули ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные о бегстве украинских военных назвали в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, такие данные были опубликованы в украинских ресурсах по итогу 2025 года. По его словам, 161,5 тысячи человек также находятся в уголовном розыске за оставление позиций с оружием.

«В это число также входят и уничтоженные нашими войсками солдаты ВСУ, которых на фоне колоссального количества "пропавших без вести" иногда записывают в дезертиры», — заявил представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что украинские войска несут огромные потери в Константиновке. Как рассказали силовики, речь идет о 156-й отдельной механизированной бригаде, которая находится в окружении.

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