Стало известно об огромных потерях ВСУ в окружении в Константиновке

ТАСС: ВСУ несут огромные потери в Константиновке

Механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в окружении в Константиновке, несет огромные потери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«156-я отдельная механизированная бригада ВСУ по факту находится в окружении. Положение критическое: потери огромны, позиции превращаются в братские могилы», — указано в сообщении.

Источник агентства отметил, что украинские телеканалы рассказывают о героической обороне украинских сил в населенном пункте, пока подразделение, неся огромные потери, записывает погибших в «пропавших без вести».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.