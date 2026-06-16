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17:03, 16 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об огромных потерях ВСУ в окружении в Константиновке

ТАСС: ВСУ несут огромные потери в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящаяся в окружении в Константиновке, несет огромные потери. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«156-я отдельная механизированная бригада ВСУ по факту находится в окружении. Положение критическое: потери огромны, позиции превращаются в братские могилы», — указано в сообщении.

Источник агентства отметил, что украинские телеканалы рассказывают о героической обороне украинских сил в населенном пункте, пока подразделение, неся огромные потери, записывает погибших в «пропавших без вести».

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.

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