Глава Минобороны ФРГ Писториус выразил надежду на скорый мир на Украине

Глава Министерства обороны (МО) Германии Борис Писториус выразил на установление скорого «прочного и справедливого мира» на Украине. Об этом министр заявил в интервью United24.

«Будем надеяться, что скоро настанет день, когда (...) на Украине воцарится мир, прочный, справедливый и надежный. Тогда нам нужно вернуться — хотя бы попытаться вернуться — к тому, когда люди и народы жили в мире и согласии друг с другом. Не обязательно быть друзьями (...) или союзниками, но важно мирно жить вместе. Мы еще не достигли этой точки», — отметил он.

Писториус также выразил надежду на то, что его внуки, которым еще не исполнилось десяти лет, вырастут «в будущем без войн, оружия и человеческих потерь». При этом он заявил, что Европа должна наращивать обороноспособность, чтобы «ясно продемонстрировать готовность сдерживать и защищаться».

Ранее член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России являются угрозой для Германии, как и другие действия Киева в вооруженном конфликте.