16:38, 17 мая 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве и области ввели оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать в столичном регионе с понедельника по пятницу. «С 18 по 22 мая ожидается аномально жаркая погода, сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30-32 градуса)», — говорится в прогнозе метеорологов.

Оранжевый уровень погодной опасности предполагает, что есть вероятность разрушительных стихийных бедствий, пояснили в Гидрометцентре.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июльский зной обрушится на Москву раньше времени — с понедельника, 18 мая. При этом, по словам метеоролога, на Москву за эту неделю не выльется ни капли дождя. Синоптик добавил, что рабочие дни будут благоприятными для пляжного отдыха.

