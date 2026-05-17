17:08, 17 мая 2026Россия

Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

В Самарской области нашли заблудившихся в лесу пожилого мужчину и его внука
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области нашли пожилого мужчину и его четырехлетнего внука, которые заблудились на машине в лесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина 1944 года рождения вместе с ребенком уехал на автомобиле «Лада-Ларгус» из Советского района Самары в сторону села Новый Буян. Позже с ними удалось связаться, однако определить их точное местоположение не получилось.

К поискам подключили полицейских, волонтеров и местных жителей. Также использовались беспилотники, служебные собаки и записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом маршруте.

В итоге пенсионера и ребенка нашли недалеко от села Михайловка. В МВД сообщили, что их жизням и здоровью ничто не угрожает.

Ранее стало известно, что спасатели провели поиски в Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых.

