Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

В Самарской области нашли заблудившихся в лесу пожилого мужчину и его внука

В Самарской области нашли пожилого мужчину и его четырехлетнего внука, которые заблудились на машине в лесу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина 1944 года рождения вместе с ребенком уехал на автомобиле «Лада-Ларгус» из Советского района Самары в сторону села Новый Буян. Позже с ними удалось связаться, однако определить их точное местоположение не получилось.

К поискам подключили полицейских, волонтеров и местных жителей. Также использовались беспилотники, служебные собаки и записи с камер видеонаблюдения на предполагаемом маршруте.

В итоге пенсионера и ребенка нашли недалеко от села Михайловка. В МВД сообщили, что их жизням и здоровью ничто не угрожает.

