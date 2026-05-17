18:04, 17 мая 2026Мир

Одна страна узнала об отмене отправки американских военных из новостей

Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша не получила сообщение США из-за сбоя связи, и узнала об отмене отправки военных из новостей. Об этом со ссылкой на источники в Варшаве сообщает Politico.

По словам источников, власти Польши ожидали переброски в страну четырех тысяч американских военных, и публикации в СМИ об отмене стали для них шоком.

«Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник (11 мая). Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду (13 мая)», — пишет Politico.

По информации издания, каналы обмена информацией между военными и гражданскими властями Польши явно не работают как следует, так как в Европейской стране не нашли в уведомлении ни подробностей отмены переброски солдат, ни разъяснений.

Ранее отставной полковник сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон заявил, что переброска войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом в Европе.

