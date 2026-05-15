07:44, 15 мая 2026Мир

В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что в Европе может разгореться новый конфликт из-за Вашингтона и Польши. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Уилкерсон заявил, что переброска войск США из ФРГ в Польшу грозит новым конфликтом.

«И представьте, что США, выводящие свои войска из Германии, размещают их в Польше. Это всерьез рассматривается. Это буквально новая эскалация. Это разрушительная эскалация», — предупредил он.

Ранее Вооруженные силы США отозвали решение о переброске свыше четырех тысяч американских военнослужащих в Польшу. Известно, что на ротационной основе в Польше находятся более 10 тысяч американских военных.

