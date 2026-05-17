В США раскрыли планы на Тайвань

Торгпред Грир: США ждут сохранения статус-кво по вопросу Тайваня

США ждут сохранения статус-кво по вопросу Тайваня и поддержания стабильности в регионе. Об этом заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, передает ABC News.

«Самое важное, чтобы не было изменения статус-кво в Тайваньском проливе. И президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что перемен в американских подходах к Тайваню нет. Мы ожидаем, что ситуация будет стабильной», — подчеркнул он.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что окружение Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань.

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил, что итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу.