18:09, 17 мая 2026Мир

В США раскрыли планы на Тайвань

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / File Photo / Reuters

США ждут сохранения статус-кво по вопросу Тайваня и поддержания стабильности в регионе. Об этом заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир, передает ABC News.

«Самое важное, чтобы не было изменения статус-кво в Тайваньском проливе. И президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что перемен в американских подходах к Тайваню нет. Мы ожидаем, что ситуация будет стабильной», — подчеркнул он.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что окружение Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань.

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев заявил, что итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу.

