Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

Axios: Окружение Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань

Окружение президента США Дональда Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Советники американского лидера опасаются, что в ближайшие пять лет китайский председатель Си Цзиньпин одобрит вооруженное вторжение на Тайвань. Это приведет к прекращению поставок чипов, используемых американскими компаниями для развития искусственного интеллекта.

По мнению советника Трампа, глава КНР пытается вывести Китай на новую позицию» и продемонстрировать, что Тайвань принадлежит ему.

«Эта поездка показала гораздо более высокую вероятность того, что Тайвань будет предметом обсуждения в ближайшие пять лет», — отмечает еще один источник Axios и добавил, что Вашингтон никак не может подготовиться к такому исходу с экономической точки зрения из-за уже налаженной цепочки поставок.

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев допустил, что итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу. «Ничего фантастического в заключенных сделках не было. Разумеется, Китай и США смогли несколько приглушить свои торговые противоречия и договориться о более цивилизованных способах решать экономические споры», — предположил ученый.