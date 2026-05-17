17:25, 17 мая 2026Мир

Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

Вячеслав Агапов

Фото: Ann Wang / Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа беспокоится насчет возможного вторжения КНР на Тайвань. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Советники американского лидера опасаются, что в ближайшие пять лет китайский председатель Си Цзиньпин одобрит вооруженное вторжение на Тайвань. Это приведет к прекращению поставок чипов, используемых американскими компаниями для развития искусственного интеллекта.

По мнению советника Трампа, глава КНР пытается вывести Китай на новую позицию» и продемонстрировать, что Тайвань принадлежит ему.

«Эта поездка показала гораздо более высокую вероятность того, что Тайвань будет предметом обсуждения в ближайшие пять лет», — отмечает еще один источник Axios и добавил, что Вашингтон никак не может подготовиться к такому исходу с экономической точки зрения из-за уже налаженной цепочки поставок.

Директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев допустил, что итогом визита президента США Дональда Трампа в Китай стали вероятные серьезные уступки по тайваньскому вопросу. «Ничего фантастического в заключенных сделках не было. Разумеется, Китай и США смогли несколько приглушить свои торговые противоречия и договориться о более цивилизованных способах решать экономические споры», — предположил ученый.

