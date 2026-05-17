Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:01, 17 мая 2026Спорт

Фетисов отреагировал на запрет россиянам привозить на родину Кубок Стэнли

Фетисов назвал печальным запрет россиянам привозить на родину Кубок Стэнли
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на решение руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить россиянам привозить Кубок Стэнли на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал решение печальным. «Мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что российским игрокам НХЛ снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Соответствующий запрет действует в НХЛ с 2022 года.

К текущему моменту на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В четырех из них играют россияне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского

    БПЛА повторно атаковали Энергодар и повредили ЛЭП

    Папа Римский приобщился к «сикс-севен»

    Названа главная опасность для Германии

    Пожар на востоке Москвы ликвидировали

    Муж и жена отметили 75-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

    Недовольный ремонтом автовладелец сдал механиков ТЦК

    Российского депутата задержали после взрыва на заправке в Пятигорске

    На Украине решили демонтировать аллею памяти для сокрытия потерь

    В России допустили жесткий ответ Украине за массированную атаку на Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok