Фетисов отреагировал на запрет россиянам привозить на родину Кубок Стэнли

Фетисов назвал печальным запрет россиянам привозить на родину Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на решение руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить россиянам привозить Кубок Стэнли на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал решение печальным. «Мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что российским игрокам НХЛ снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Соответствующий запрет действует в НХЛ с 2022 года.

К текущему моменту на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В четырех из них играют россияне.