10:46, 17 мая 2026

Россиянам снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину

Владислав Уткин
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.

Соответствующий запрет действует в НХЛ с 2022 года. «В этом году такая политика не изменилась», — заявил Дэйли.

К текущему моменту на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В четырех из них играют россияне. В «Колорадо» выступают нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, за «Каролину» играют защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в составе «Вегаса» есть нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а в «Монреале» — форвард Иван Демидов.

Ранее стало известно, что гол Демидова не помог «Монреалю» обыграть «Баффало» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Счет в серии стал равным — 3-3, решающий поединок пройдет 19 мая в Баффало.

