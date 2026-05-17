Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

09:46, 17 мая 2026Спорт

Гол российского форварда Демидова не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»
Владислав Уткин

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Гол российского форварда Ивана Демидова не помог «Монреалю» обыграть «Баффало» во втором раунде Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты Канадиенс «уступили» соперникам из «Сэйбрз» на своей площадке со счетом 3:8. Демидов забросил вторую шайбу своей команды, благодаря которой она повела со счетом 2:1 на девятой минуте матча.

Таким образом, после шести матчей в этом противостоянии счет стал равным — 3-3. Седьмая игра пройдет в Баффало 19 мая, она начнется в 02:30 по московскому времени.

Ранее канадский хоккеист «Салавата Юлаева» Джек Родуолд развеял миф о схожести России и Канады. По его словам, в России холоднее.

