Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

Гол российского форварда Ивана Демидова не помог «Монреалю» обыграть «Баффало» во втором раунде Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеисты Канадиенс «уступили» соперникам из «Сэйбрз» на своей площадке со счетом 3:8. Демидов забросил вторую шайбу своей команды, благодаря которой она повела со счетом 2:1 на девятой минуте матча.

Таким образом, после шести матчей в этом противостоянии счет стал равным — 3-3. Седьмая игра пройдет в Баффало 19 мая, она начнется в 02:30 по московскому времени.

