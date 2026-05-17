Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 17 мая 2026Россия

В Москве вспыхнул крупный пожар

В Москве на Амурской улице загорелся строительный мусор
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Baza

На востоке Москвы вспыхнул крупный пожар рядом с Северо-Восточной хордой. Под мостом на Амурской улице загорелся строительный мусор, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым, который виден издалека. Автомобилисты сообщили о почти нулевой видимости на дороге. Движение по Московскому скоростному диаметру временно перекрывали.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На место оперативно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что в Перми загорелся ангар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok