Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

Прокурор Бекко: Париж может выдать ордер на арест Илона Маска

Начатое во Франции расследование против Илона Маска и его компании X может продолжиться, и в случае его дальнейшей неявки Париж может выдать ордер на арест предпринимателя. Такую возможность допустила прокурор Парижа Лор Бекко, его цитирует РИА Новости.

В апреле основатель Tesla и владелец X не явился в парижскую прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования против соцсети. При этом в феврале в офисах компании прошли обыски, и ей назначили штраф.

Расследование, конечно же, может продолжиться, им в настоящий момент занимаются судебные следователи. В самом крайнем случае, если после всех проверок следователи решат, что… в отношении Маска можно выдвинуть обвинения и вызвать в уголовный суд, а он не будет отвечать на судебные повестки, то, по закону, единственным способом обеспечения его явки является ордер на арест, — пояснила Бекко.

Прокурор подчеркнула важность того, чтобы французское законодательство было соблюдено в рамках соцсетей на территории страны, даже если соцсети и являются международными.

В декабре группа членов Европарламента от разных стран обвинили Илона Маска в изменении принадлежащей ему социальной сети X ради поддержки одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа. После этого одни из крупнейших газет Франции Le Monde и Liberation пообещали, что больше не будут размещать информационные материалы в X. «Сотрудничество с этой платформой больше не отвечает ценностям нашей газеты», — пояснили свое решение в Liberation.