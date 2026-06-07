В стране Латинской Америки выберут девятого президента за 10 лет

В Перу 7 июня выберут девятого президента за 10 лет

Второй тур выборов президента с участием лидера консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори и кандидата от левой партии «Вместе за Перу» Роберта Санчеса состоится в Перу. Об этом пишет ТАСС.

В первом туре выборов, который прошел 12 апреля, за Фухимори проголосовали 17,192 процента избирателей. В свою очередь, за Санчеса — 12,039 процента. Предвыборные опросы перед вторым туром показали небольшой разрыв между кандидатами.

На фоне проблем с логистикой голосование в первом туре на части участков в столице страны было продлено на сутки. Подсчет голосов также затянулся до мая.

Экс-мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага, занявший третье место с 11,912 процентами голосов, потребовал провести повторные выборы. На этой неделе он призвал своих сторонников поддержать во втором туре выборов Фухимори.

Ранее глава США Дональд Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на следующих выборах.