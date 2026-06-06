Заявления Трампа о присоединении Венесуэлы разоблачили

Розенталь: Трамп заявлениями о присоединении Венесуэлы получает дешевую популярность

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном превращении Венесуэлы в 51-й штат США направлены на привлечение внимания и не отражают реальных политических планов. Об этом заявил директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я оцениваю ее как попытку получить дешевую популярность. Не думаю, что в данном случае Трамп действительно серьезно рассматривает такую возможность и верит в то, о чем говорит. Скорее, это попытка получить определенную поддержку со стороны того электората, на который он опирается», — сказал Розенталь.

Директор ИЛА РАН отметил, что для Трампа не существует необходимости в присоединении Венесуэлы к США. По его словам, главная цель американского лидера — чтобы Каракас выстраивал сотрудничество с Вашингтоном и не занимал по отношению к нему антагонистическую позицию.

Ранее Трамп заявил, что «серьезно рассматривает» возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Глава Белого дома сослался на нефтяные запасы республики на 40 триллионов долларов как на движущую силу такого решения, утверждают журналисты.

