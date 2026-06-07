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00:38, 7 июня 2026Мир

Сильный пожар произошел в Эквадоре

В одном из портов Эквадора произошел сильный пожар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Сильный пожар произошел в одном из портов Эквадора. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Отмечается, что загорелись несколько находившихся на воде лодок. Небо в районе порта заволокло густыми столбами черного дыма. Причины произошедшего в данный момент неизвестны.

Ранее в Братске Иркутской области произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания стал взрыв пауэрбанка, который кто-то из членов семьи оставил на зарядке на всю ночь. Устройство перегрелось и спровоцировало пожар.

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