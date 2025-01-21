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22:45, 21 января 2025Интернет и СМИ

Крупнейшие французские газеты объявили об уходе из X из-за Илона Маска

Крупнейшие французские газеты Le Monde и Liberation объявили об уходе из X
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Одни из крупнейших газет Франции Le Monde и Liberation больше не будут размещать информационные материалы в X. Об этом сообщает ТАСС.

На такой шаг издания пошли из-за несогласия с тем, как социальную сеть администрирует американский предприниматель Илон Маск. «Сотрудничество с этой платформой больше не отвечает ценностям нашей газеты», — пояснили свое решение в Liberation.

Директор Le Monde Жером Фенолио подчеркнул, что что присутствие газеты в X имеет больше негативных последствий, чем положительных. Он также обвинил Маска в использовании социальной сети как инструмента давления на конкурентов и европейские правительства.

В декабре группа членов Европарламента от разных стран обвинили Илона Маска в изменении принадлежащей ему социальной сети X ради поддержки одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа. Кроме того, авторы обращения подчеркивают, что рост просмотров публикаций Маска касается также его сообщений о конфликте на Украине и «антисемитских теориях заговора».

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