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08:00, 7 декабря 2024Интернет и СМИ

В ЕС обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа

В ЕП обвинили Маска в изменении алгоритмов X для поддержки Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинили американского предпринимателя Илона Маска в изменении принадлежащей ему социальной сети X ради поддержки одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом говорится в парламентском запросе евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК). Текст их письма изучила «Лента.ру».

«Недавнее исследование, проведенное учеными из Квинслендского университета, показало, что с июля активность в аккаунте Илона Маска в [соцсети] X резко возросла: количество просмотров его постов увеличилось на 138 процентов, ретвитов — на 238 процентов, а лайков — на 186 процентов. Рост просмотров происходил гораздо быстрее, чем у других известных политических аккаунтов. В сообщениях СМИ указывается, что в прошлом Маск влиял на алгоритм, чтобы придать своему контенту приоритетное значение, не делая это прозрачным. Отчет Центра по противодействию цифровой ненависти показал, что политические посты Маска набрали 1,7 миллиарда просмотров с тех пор, как он поддержал Трампа», — пишут они.

Кроме того, авторы обращения подчеркивают, что рост просмотров публикаций Маска касается также его сообщений о конфликте на Украине и «антисемитских теориях заговора».

Изменение алгоритма оказывает явное влияние на гражданский дискурс и избирательные процессы, а также на общественную безопасность в ЕС, и этот риск должен оцениваться в соответствии с (...) Законом о цифровых услугах [ЕС]

группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран

В связи с этим они задают представителям ЕК вопрос о ее планах начать судебное разбирательство в отношении ситуации с предполагаемым изменением алгоритмов Маском.

Ранее Politico сообщило, что команда Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость — Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники избранного президента опасаются, что Маск пытается оказать на него влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом обозреватели отмечают, что Трамп явно демонстрирует то, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела» и не выходит за рамки того, что сам политик наметил в своей будущей программе президентства.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии и 45-ый американский лидер Дональд Трамп. Инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

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